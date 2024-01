No bar, Zeca Pagodinho lembra: 'Diziam que eu não ia chegar aos 30 anos'

Zeca Pagodinho, 64, em entrevista ao jornal O Globo:

O cantor chegará aos 65 anos no próximo dia 4 de fevereiro: '"Diziam que eu não ia chegar aos 30 [anos]", lembrou Zeca, no bar que leva o seu nome em um shopping da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Vida boêmia jovem não projetavam viver tanto, mas foi o que ocorreu e Zeca Pagodinho chegou aos 40 anos de carreira em 2023 que serão comemorados com show no dia do aniversário no Engenhão, no Rio: "Foi Leninha [Brandão, minha empresária] quem quis. Mas 40 anos de carreira merecem um show desses.