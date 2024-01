Yasmin revela que confrontará rivais: 'Agora vamos movimentar'

Yasmin continuou: "Eu vou! Eu quero saber o que o Luigi falou para ele, que ele quer falar comigo. O que é, você sabe? Hoje eu vou fazer isso. Botar o Davi na frente dele também. Vou colocar sim, acabou. Não quer movimentar o jogo? Então agora vamos movimentar para ver o f*dão alfa".

Rodriguinho desencorajou a sister a fazer isso apontando que "estará mais calma amanhã", mas ela insistiu que fará mesmo assim. "Não vou deixar passar de hoje. Vou botar um na frente do outro porque eu quero ver quem é o f*dão", reforçou.

