Whindersson relembra crise como a de Vanessa Lopes: 'Mania de perseguição'

Whindersson Nunes, 29, diz que já passou por um episódio semelhante à crise de Vanessa Lopes no BBB 24.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Whindersson relembrou um episódio de mania em que viu sua realidade distorcida. "Isso é mais comum do que se imagina, pode acontecer com ciúmes de algo que não existe, mania de perseguição (era o que eu tive) onde você acha que todo o universo está se ajustando apenas pra te prejudicar", escreveu o humorista no X.