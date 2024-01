Wagner Montes Filho é demitido da Record; Marcus Marinho assumirá programa

A Record não divulgou o motivo da demissão. Procurada por Splash, a emissora afirmou que não comenta demissões. Wagner Montes Filho também foi procurado, e este texto será atualizado quando houver resposta

Wagner Montes Filho passou 4 anos na Record

Ele é filho do jornalista Wagner Montes com a modelo Cátia Pedrosa. Wagner Montes também é pai do ator Diego Montez, fruto do casamento com a atriz e apresentadora Sônia Lima.

Wagner Montes Filho seguiu os passos do pai. Além de investir na carreira de jornalista, ele também comandou o Balanço Geral RJ.

Recentemente, ele passou por uma transformação no visual. Ele perdeu 28 quilos em cinco meses. Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, explicou: "Tem uma espécie de inibidor de apetite e uns manipulados que ajudam na queima da gordura. Com acompanhamento médico e de forma responsável, tudo certo".