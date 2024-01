Vanessa Lopes explica por que escondeu namoro no BBB: 'Rivalidade feminina'

Vanessa respondeu concordando. Yasmin disse que pensou que ela estava apenas "pegando um cara", mas a tiktoker explicou seu motivo para manter a relação em segredo até agora.

Só que eu escondi, tenho medo desse lance de rivalidade feminina, medo das mulheres se afastarem de mim, dos caras me usarem. Eu já tinha medo. De como as pessoas iam interpretar, do quanto poderia machucar ele, do quanto ele é talentoso e não precisa disso aqui para ele crescer. Estava mentindo a cada segundo quando o povo falava, só que eu não consigo disfarçar Vanessa Lopes

Vanessa ainda contou que Lucas Pizane, o último eliminado do BBB, foi o único que descobriu sobre o relacionamento. "Tinha gente que estava toda hora tentando caçar. Sabe quem descobriu o nome do menino? Pizane. Pizane descobriu o nome do Lucas, porque ele ficava me perguntando toda hora do Lucas, da minha vida pessoal

