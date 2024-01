As melhores trilhas de kdramas cantadas por idols que amamos

É cada dia mais comum encontrar pessoas que assistem a dramas coreanos. Só nessa última semana, dois motoristas de aplicativo me contaram que suas respectivas esposas estavam "viciadas" nas novelinhas da Coreia do Sul. A disseminação via streamings combinada com dublagens boas fizeram a popularidade dessas produções crescer de forma considerável por aqui, com vários títulos entrando no top 10 de séries mais vistas na semana.

O que muita gente não sabe é que aquelas trilhas icônicas que embalam as cenas do casal principal (ou apenas abrem a série mostrando os créditos iniciais) são cantadas por idols bem famosos no universo k-pop.

A seguir temos uma lista com idols e grupos que seguidamente entoam hits nos dramas que assistimos: