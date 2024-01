Após Bial, Tiago Leifert também diz ter sido vítima de falsificação por IA

Tiago Leifert diz ter sido vítima da mesma fraude denunciada por Pedro Bial ontem.

O que aconteceu

Os dois dizem ter visto sua imagem inserida digitalmente em anúncios falsos. Bial diz que viu seu rosto num anúncio de um "suposto produto milagroso contra calvície" feito por inteligência artificial. Tiago Leifert, então, complementou: "Comigo também. Anúncio falso de remédio e loteria".

Bial acusou a Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram, de omissão e cumplicidade. "Um crime para se realizar precisa de três fatores: a motivação para praticá-lo, mais os meios e oportunidades para tal. Pois bem, se a motivação é dos mercadores do falso remédio, o meio e as oportunidades são oferecidas pela Meta, que ainda lucra, ganha grana com esse golpe", argumentou o jornalista.