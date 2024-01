'Sociedade da Neve': fotos reais mostram como foi tragédia dos Andes

Um dos acidentes aéreos mais impactantes da história, a "tragédia dos Andes", como ficou conhecida a queda de um avião uruguaio na cordilheira chilena, é um dos filmes mais vistos na Netflix atualmente. O episódio está bem documentado em fotografias da época — veja algumas imagens abaixo.

Os destroços do avião

Em 13 de outubro de 1972, ocorreu o acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que tinha como destino Santiago, capital do Chile. A aeronave caiu na cordilheira dos Andes, quebrando as duas asas.