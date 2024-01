Fadas e duendes: Veja quem está no Castigo do Monstro da semana no BBB 24

Dessa vez, o castigo envolve fantasias de fada e de duende. Ao ouvir a "música do monstro", os dois escolhidos precisam ir à área externa e, quando a música acabar, pelo menos um precisa permanecer na área externa. Toda vez que a música tocar, eles precisam se reunir no gramado - e podem trocar de turnos.

A Prova do Anjo da semana premiou quem fosse mais ágil na montagem de um quebra-cabeças. Lucas e Luigi foram a primeira dupla a jogar e terminaram a prova em cerca de 118 segundos, consagrando-se como Anjos da semana. Os dois estão imunizados e podem imunizar um terceiro participante no Paredão que será montado hoje (19).

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Matteus indique ao Paredão? Resultado final 1 Nizam 60,95%

2 Giovanna Pitel 17,89%

3 Raquele 11,12%

4 Juninho 10,05% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

