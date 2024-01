Rodriguinho diz que desistiria se fosse o Monstro: 'Quase fui com Vanessa'

Em uma conversa com Alane na piscina do BBB 24 (Globo), Rodriguinho contou que teria desistido do programa se recebesse o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Alane comentou que gostaria de vê-lo vestido de fada, roupa que Michel está usando.