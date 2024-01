REP Festival anuncia edição 2024 do evento de rap no Parque Olímpico do Rio

Nos dias 20 e 21 de abril, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro vai abrigar os quatro palcos do REP Festival 2024, com programações simultâneas, incluindo um palco exclusivo para encontros inéditos entre artistas. Serão dezenas de shows de grandes nomes do rap, trap e funk de diferentes gerações.

O REP Festival é um evento importante para fortalecer o movimento do rap no Brasil e, desde a sua estreia, em 2019, vem crescendo e se consolidando como uma referência no cenário nacional. Em 2022, o festival fez história, com mais de 70 mil pessoas no Parque dos Atletas, mostrando a força e a popularidade do gênero.

O festival retorna após uma edição impactada por fortes chuvas, que levaram ao cancelamento da programação de domingo, em 2023. O público que tinha ingressos para esse dia foi reembolsado, e os que tinham ingressos para o sábado, que também enfrentou dificuldades por causa das chuvas, terão desconto em 2024. Além disso, aqueles que compraram passaporte para os dois dias da última edição receberão entradas para um dos dois dias, a escolher, neste ano.