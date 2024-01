Quem é Vanessa Lopes, TikToker de Brasília que deixou BBB sem ir ao Paredão

Vanessa Lopes apertou o botão de eliminação hoje (19) e foi a quarta participante a deixar a casa do BBB 24 (Globo). A sister não chegou a encarar de nenhum Paredão, mas teve problemas com fofocas na casa e um comportamento que deixou os espectadores em alerta.

A TikToker do BBB 24

Vanessa Lopes entrou na casa com apenas 22 anos. Natural de Brasília, ela passou sua infância em Salvador e Recife. Ainda menor de idade, foi morar em São Paulo sozinha, a fim de desenvolver sua carreira e estudar marketing.

A influenciadora trabalha atualmente como criadora de conteúdo e é famosa especialmente no TikTok, rede social de vídeos curtos, onde ela soma milhões de seguidores. Ela também chegou a apresentar podcast e, em novembro de 2022, lançou uma música com a cantora de funk e amiga Gabily. A música, "Chapadinha na Gaveta", foi dedicada especialmente a Neymar e Vinícius Júnior.

Alisson de Oliveira Ramalho e Liziane Lopes Ramalho, os pais de Vanessa, são donos de uma empresa estética e apoiam na carreira da filha. Os dois têm uma mansão em Pernambuco, onde costumam tirar férias em família.

Quanto à vida amorosa, Vanessa é assumidamente bissexual. Ela já namorou o jogador de futebol e tiktoker Ricardo Rêgo e já teve interações com Luísa Sonza, Gabi Lopes, João Guilherme e Gabriel Medina - o que, inclusive, foi motivo de tensão com a modelo Yasmin Brunet, também participante do BBB 24 e ex-esposa do surfista. Dentro do BBB 24, ela confessou que está atualmente namorando, mas não quer expor o rapaz ao público.

Ainda em 2023, surgiram rumores de que a sister participaria do Big Brother. Quando confirmada no grupo Camarote da edição, ela recebeu o apoio público de Clara Garcia, Vivi, João Guilherme e Medina.

Desde o início do reality, Vanessa interagiu com a maioria dos brothers. Falou com Yasmin sobre a fofoca envolvendo as duas e Gabriel Media, se aproximou de MC Bin Laden e viveu um atrito com Nizam por causa de uma fala sobre a sister estar sempre se olhando no espelho.

Após esse atrito, ela se mostrou insegura quanto aos outros brothers e insinuou que estaria vivendo em uma encenação, em que todos da casa seriam atores, menos ela. Desde então, foi gravada falando e dançando sozinha, e chegou a discutir com Bin Laden.