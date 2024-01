Quem é o verdadeiro pai do filho de Helena em 'Elas por Elas'?

O avô do moço fala sobre Miriam (Paula Cohen). "Pelo menos esse inferno acabou. A Míriam não tem mais nenhum trunfo pra me chantagear", afirma. "Só uma pessoa muito burra não ia desconfiar que uma hora essa vigarista ia voltar pra pedir mais dinheiro. E olha no que deu", responde a filha.

Então, Sérgio lembra que os dois chantagearam Bruno (Luan Argollo) há 25 anos. "Você quer realmente falar as claras, Helena? O que teria acontecido se o Bruno não tivesse morrido, Helena? Você acha que ele ia ficar a vida toda em silêncio por causa de 25 mil dólares? Você acha que ele não voltaria pra pedir mais e mais?", questiona.

O pai acusa Helena de ter matado o rapaz. "A sua sorte é que o Bruno morreu, Helena. Ou não foi sorte? De repente você foi mais esperta com o Bruno do que eu com a Míriam", sugere ele.

Por fim, o homem revela que o verdadeiro pai do filho de Helena era Bruno, e não Jonas (Mateus Solano). "Se livrar de vez do verdadeiro pai do seu filho foi a forma que você encontrou pra enterrar pra sempre esse segredo, não foi?", diz.

