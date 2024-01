Novela 'Fuzuê': Veja resumos dos capítulos de 19 a 27/01

Sábado, 20 de janeiro

Miguel decide manter o segredo de Maria. Cecília pede para Luna conversar com César. César manda Julião acabar com o romance de Luna e Miguel. Pascoal fala com Preciosa sobre sua volta ao gabinete de Heitor. Maria conta para Rejane sobre seu diagnóstico. Preciosa indica com quem Pascoal deve falar para voltar ao gabinete de Heitor. César convence Bebel a acreditar na iniciativa de Preciosa. Francisco discute com Soraya por ciúmes, e Merreca fica animado. Maria tenta disfarçar o nervosismo diante de Luna. Luna questiona César sobre o dia de seu acidente e o deixa intrigado. Mercedes pede para Vitor entregar uma carta para Lampião. Miguel confronta Julião. Pascoal volta ao gabinete de Heitor como assessor do presidente do partido. César lembra que brigou com Pascoal antes de seu acidente.

Segunda-feira, 22 de janeiro

César fica perturbado com a lembrança de seu acidente. Heitor e Fiel não se conformam com a volta de Pascoal. Luna conta para Cecília e Miguel que conversou com César sobre o acidente. Lampião se anima com a carta de Mercedes. César tira satisfações com Pascoal. Jefinho e Selena são entrevistados por Alícia. Cláudio confronta Heitor. Tonico consegue um trabalho de modelo para Soraya. Caíto fica mexido com Vitor. Preciosa implica com Luna ao vê-la abraçada com Julião. Soraya reclama de Francisco para Gláucia. Mercedes estranha quando Lampião a procura. Rejane e Bebel cuidam de Maria. Rui afirma a César que também é inimigo de Pascoal. Alícia flagra Preciosa e Julião muito próximos.

Terça-feira, 23 de janeiro

Preciosa e Julião tentam se explicar para Alícia. Rui aconselha César sobre Pascoal. Alícia conta para Luna o flagra que deu em Preciosa e Julião. Lampião convence Mercedes a lhe dar aulas de francês. Preciosa e César reclamam que Bernardo queira fazer sua festa de aniversário na Fuzuê. Bebel chama Miguel para ser o assessor jurídico da joalheria, e César se revolta. Merreca incentiva Soraya em seu novo trabalho. Preciosa e César iniciam a parceria na criação da nova coleção de joias. Julião ajuda Luna a organizar o ateliê na Fuzuê. Nero parabeniza Miguel pelo novo escritório. Passam-se alguns dias. Maria recebe o resultado da biópsia. Vieira questiona Pascoal sobre o acesso a sua conta no paraíso fiscal. César descobre que Maria foi roubada.