Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 19 a 27/01

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta-feira, 19 de janeiro

Giovanni reúne Helena, Jonas, Sérgio, Míriam e Ísis para confrontar a verdade sobre sua origem. Tony aceita ajudar Mário e Taís a investigar Roberto. Yeda desconfia do encontro com Calixto, e Roberto comemora a fabricação de provas contra a menina. Sérgio tenta se explicar para Giovanni, Jonas e Helena, que agride Míriam. Marcos interrompe o encontro entre Carol e Natália, que se sente ofendida pelo sobrinho. Helena e Jonas afirmam que Giovanni continua sendo filho deles. Míriam deixa a casa de Sérgio. Giovanni termina o namoro com Ísis.