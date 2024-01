Nizam diz que se sentiu oprimido no BBB: 'Ninguém se pôs no lugar do homem'

No início da madrugada de hoje (19) no BBB 24 (Globo), Nizam reclamou com o Líder Matteus no Quarto Fada.

O que aconteceu

Nizam afirmou ter se sentido oprimido. "Sabe qual o problema? Ninguém se colocou no meu lugar. Eu fui oprimido. Bin Laden ontem me pediu desculpas porque ele me oprimiu. Ele fez eu me sentir um lixo (...). Todo mundo se pôs no lugar da mulher e ninguém se pôs no lugar do homem!".