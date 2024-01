MC Bin Laden diz que pode desistir do BBB 24: 'Estou cansado'

No Quarto Gnomo, o MC repetiu que poderia apertar o botão da desistência. "Minha mãe deve estar pensando: 'Daqui a pouco o Jefferson aperta o botão'. Muita confusão aqui, é louco", salientou.

Ouvindo o papo de Bin Laden, Fernanda brincou que o famoso precisava apenas "ser menos boca de sacola" e parar de espalhar informações dos outros pela casa.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que Matteus indique ao Paredão? Resultado final 1 Nizam 60,95%

2 Giovanna Pitel 17,89%

3 Raquele 11,12%

4 Juninho 10,05% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

