Nizam e Raquele são os mais votados da casa e estão no 4º Paredão

Nizam e Raquele foram os dois mais votados pela casa e estão no quarto Paredão do BBB 24 (Globo). Eles disputam com Giovanna Pitel, que foi indicada pelo Líder Matteus.

Hoje, cada participante teria que votar em duas pessoas.

Nizam recebeu 7 votos e Raquele empatou com Vinicius e Davi, cada um com 5 votos, e foi indicada pelo Líder no desempate.