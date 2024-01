'Fuzuê' 20/01 a 03/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Segunda-feira, 29 de janeiro

Miguel confirma que Maria sofreu um golpe e vai com ela à delegacia. Bebel repreende César e Nero por brigarem na frente de Bernardo. Preciosa reclama para Heitor da presença de Selena na festa. Cecília sugere que Cata Ouro monte uma exposição. Luna chega com as crianças da ONG à festa de Bernardo. Miguel revela a Luna sobre o golpe. Cláudio critica as atitudes de Francisco com Soraya. Luna e Bebel se incomodam quando Miguel afirma que César deu o golpe em Maria. Cecília garante a Barreto que quem roubou o dinheiro de Maria foi Pascoal. Mercedes pede para Lampião fazer uma serenata para ela. Bernardo vê Preciosa e Heitor discutindo e foge. Todos se desesperam com o sumiço de Bernardo.

Terça-feira, 30 de janeiro

Preciosa se desespera e é contida por Bebel e César. Miguel encontra Bernardo e todos ficam aliviados. Julião acompanha Rejane no primeiro dia de tratamento de Maria. Luna se surpreende com a presença de Julião em sua casa com Maria. Pascoal aborda Cecília na rua. Preciosa descobre que Pascoal roubou o dinheiro de Maria. Julião vê Pascoal e Cecília juntos e conta para César. Jefinho se surpreende quando Selena diz que não quer fechar contrato com Tonico. Lampião faz uma promessa para Mercedes. Miguel afirma para Luna que não confia em Julião. Jefinho convence Selena a aceitar a proposta de Tonico. Miguel e Luna fazem as pazes. Miguel fala que o tesouro de Maria foi roubado, e Merreca se enfurece.

Quarta-feira, 31 de janeiro

Merreca afirma a Miguel que encontrará quem roubou Maria. Cecília revela a Barreto que Pascoal a procurou. Julião se surpreende com a agressividade de César. Preciosa conta para Luna que Miguel e César brigaram. Barreto procura Pascoal. Merreca descobre que Maria está doente. Preciosa recebe uma intimação para a audiência de divórcio. Merreca se emociona ao falar com Maria. Francisco pede para conversar com Soraya. César se despede de Luna. César e Nero trocam ofensas. Heitor avisa a Bebel que se divorciará de Preciosa. Francisco pede para Soraya não terminar com ele. Merreca surpreende César.