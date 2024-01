Em véspera de desistência, Tadeu disse que produção 'acompanhava' Vanessa

Antes, Vanessa conversou com Beatriz e Alane sobre os participantes serem atores. "Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas. Gente, vocês são atores será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde?".

Desistência

Vanessa Lopes desistiu do programa na tarde de hoje (19). A sister estava conversando com os brothers, quando optou pela desistência.

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar".

Na sequência, Vanessa foi até o botão de desistência, mas foi impedida por Nizam. "Não, por favor, não", disse Nizam. "Me deixa, por favor, me deixa", disse Vanessa.

A sister continuou falando que queria desistir do programa. "Me deixa. não é sobre você aguentar, é sobre eu aguentar. Me deixa"