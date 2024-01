Dieguinho: Vanessa descredibiliza a própria mãe ao citar frieza na família

Para Bárbara Saryne, as atitudes de Vanessa Lopes falam muito a respeito dela própria que de qualquer outro familiar seu. "[A partir de] uma frase não se pode tirar conclusões a respeito da família dela e dos pais. Mas o que podemos fazer é que essa moça tem muitos traumas. Volto a dizer que a Vanessa tinha que ter ido para uma terapia, não para o Big Brother."

Dieguinho também criticou Vanessa por mostrar-se incoerente - como quando, por exemplo, discutiu o game com Yasmin Brunet, 35, e Wanessa Camargo, 41, pouco após ter se recusado a fazê-lo com MC Bin Laden, 29. "A coerência do que está saindo da boca dela não está casando com o que a gente vê nela de fato. Fica difícil entender o que ela realmente está querendo da vida. Será que está tentando confundir o elenco?"

BBB 24: Surto ou VT? Vanessa Lopes deixou programa cansativo, diz Saryne

O comportamento de Vanessa Lopes dentro do BBB 24 (Globo) vem gerando preocupação dentro e fora da casa. Ela ficou de papo com o dragão da academia, se comparou com a protagonista da franquia de cinema "Jogos Vorazes" e, agora, acusou os brothers de serem atores.

Bárbara Saryne lamenta que a questão envolvendo a saúde mental de Vanessa esteja tirando o foco da competição e cansando a audiência do reality. "Acaba prejudicando um pouco o programa, porque fica cansativo, fica chato. Virou o assunto [principal] do programa e acho que está empacando um pouco o jogo. Hoje mesmo, acompanhar tudo já foi muito cansativo, e tenho a impressão de que para as redes sociais e para o público [em geral] também."