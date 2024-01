Deniziane chora ao falar sobre Vanessa Lopes no BBB 24: 'Não está normal'

"Ela não está tendo controle. Eu tenho relevado tudo o que ela fala", disse Deniziane, chorando. Beatriz concordou com a sister, e disse que tem tentado não interagir com Vanessa nos momentos em que ela está mais agitada. "Fico até meio assim de falar quando ela está perto de mim. Fico só ouvindo, concordando e dando o espaço dela", disse.

Deniziane reforçou sua vontade de que a produção do programa esteja olhando para a situação. Durante a edição ao vivo, Tadeu Schmidt contou que o psicólogo do reality conversou com Vanessa e ela seguirá no jogo.

A sister continuou: "A gente tem que olhar para ela mesmo, a produção. Não está normal. O pior que pode acontecer com ela aqui dentro é apertar o botão".

