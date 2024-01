Perfis de brothers and sisters apoiam Vanessa após desistência do BBB 24

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar".

Na sequência, Vanessa foi até o botão de desistência, mas foi impedida por Nizam. "Não, por favor, não", disse Nizam. "Me deixa, por favor, me deixa", disse Vanessa.

A sister continuou falando que queria desistir do programa. "Me deixa. não é sobre você aguentar, é sobre eu aguentar. Me deixa"

Na sequência, ela levantou do sofá e apertou o botão. "Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura".

Depois de apertar, ela disse que se sentiu aliviada. Além disso, ela avaliou os "papéis" que cada um fez na casa: "O Bin teve que fazer um papel muito difícil. Um funkeiro que parece que tá me usando pra música", disse.

BBB 24 - enquete UOL: o que você achou da desistência de Vanessa Lopes no reality? Foi o melhor para ela e sua saúde Reprodução/Globoplay Deveria ter ficado no jogo Reprodução/Globoplay Ela já deveria ter saído antes Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

