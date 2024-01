BBB 24: O que Vanessa Lopes disse em último Raio-X antes de desistir?

Vanessa citou que "renasceu" no programa. "Ai sei lá. Não tenho muito o que falar. Já renasci nesse lugar umas 50 vezes. Cansei de renascer. Renascer às vezes é bom, estou tentando enxergar pessoas como pessoas reais, que pra mim é difícil. É meio o mundo que eu vivo".

Tem pessoas ali mais ou menos que não sei quando são reais, fakes, quando são nada. Meio que vivo o que eu já vivo lá fora aqui dentro. Aquela loucura de achar que todo mundo te odeia. Tô começando a ver que as pessoas podem ser reais. Vanessa Lopes

A sister finalizou. "Me ajudem. Vou ter que aprender a me perdoar, perdoar os outros e que posso viver tudo que vivi antes de uma forma diferente. Então vambora. Fé. Que loucura massa".

O que aconteceu

Vanessa Lopes desistiu do programa na tarde de hoje (19). A sister estava conversando com os brothers, quando optou pela desistência.

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar".