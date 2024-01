BBB 24: Globo deixou decisão delicada na mão de Vanessa Lopes

Embora diga acreditar que tenha sido um alívio para o canal o desfecho ter partido da própria Vanessa, Dieguinho pensa que a direção da casa não iria - nem poderia - omitir-se para sempre. "A Globo deu 'graças a Deus' que não teve que fazer isso, mas acho que ela ia fazer. Se a Vanessa não tomasse essa decisão e continuasse na montanha russa de emoções em que estava, a Globo iria chamá-la e convidá-la a desistir."

Na visão de Bárbara Saryne, o parecer público da mãe de Vanessa, Lica Lopes, de que a filha estava, sim, bem de saúde contribuiu para que a emissora carioca se sentisse de mãos atadas. "Acho que era uma preocupação jurídica [da Globo], e o depoimento dos pais reforçou essa preocupação - porque, se os pais também estivessem clamando pela saída dela, ficava tudo um pouco mais fácil. Mas, se parecia que estava tudo bem de um lado, como a emissora vai se posicionar e parecer que estava induzindo a saída da participante? E se fossem processados depois?"

O colunista Chico Barney, por sua vez, está certo de que a busca por uma solução razoável para o caso Vanessa Lopes foi muito debatida pela direção do canal antes da saída da sister. "Ontem foi o dia do 'comitê de crise' na Globo, eu tenho certeza absoluta. Foi o dia inteiro algumas pessoas, com cargos muito altos e crachás muito antigos, em sala de reunião no Projac, tentando chegar a algum lugar que não ferisse a imagem do programa ou da Vanessa. Mas são tantas conjecturas e tantos interesses [em jogo] que não seria possível chegar à velocidade da internet."

Com desistência de Vanessa, Bin Laden ganha chances de crescer no jogo

Na visão de Bárbara Saryne, nenhum colega de elenco pode ser responsabilizado pela opção de Vanessa Lopes em desistir. "Acho que não podemos responsabilizar ninguém pelo estado de saúde da Vanessa Lopes, até porque todos estão numa pressão no confinamento. É injusto e irresponsável da nossa parte colocar a culpa em alguém. A responsável por suas decisões ali foi ela própria."