Atriz de 'Emily in Paris' revela que infecção a deixou em estado crítico

A atriz agradeceu o namorado, que também trabalhou em "Emily in Paris". "Sou grata acima de tudo pelo Paul Forman, que ficou incondicionalmente ao meu lado durante tudo isso. Você acalmou os meus medos e me apoiou em ambulâncias, uma semana na UTI, prontos-socorros assustadores, inúmeros exames e injeções, dor excruciante e tanta confusão enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe de todo mundo que conhecemos. Eu te amo, Paul. Mais do que eu consigo expressar".

Lily Collins, estrela da série, se emocionou nos comentários. "Eu mal consigo olhar essas fotos sem chorar. Eu te amo, irmã. Serei sempre grata por você estar melhor e ao Paul, por seu coração incrivelmente grande e por ficar do seu lado durante todo o processo. Mal posso esperar para abraçar os dois", escreveu.