Após recuperar memória, César lembra de acidente de avião em 'Fuzuê'

O português não entende o que está acontecendo. "César? Tu não estavas a ouvir o que eu dizia? O que tem o Pascoal com isso aqui?", pergunta.

César explica que lembrou do acidente. "O Pascoal estava lá! Eu me lembrei! O Pascoal estava lá e nós brigamos... Antes do meu acidente... Eu me lembrei!", conta para Rui.

