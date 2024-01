Além de Vanessa Lopes, quem já disse que vai apertar o botão e desistir?

Vanessa Lopes apertou o botão da desistência e está fora do BBB 24 (Globo). A tiktoker, no entanto, não foi a primeira confinada a dizer que gostaria de abrir mão do programa.

Brothers e sister que já falaram em desistir do BBB 24:

Wanessa Camargo: na tarde da última quarta-feira (17), a cantora chorou com Marcus Vinicius e disse que "foi um erro muito grande estar aqui". Mais tarde, ela se reiterou e disse que não apertaria o botão.