Zezé Di Camargo se diz tenso pela exposição de Wanessa no BBB 24

É uma faca de dois gumes. Não dá para saber como as pessoas vão reagir, ainda mais nesse mundo que vivemos, de condenação nas redes sociais. Ao mesmo tempo, fico feliz porque sei que era uma vontade dela. Zezé ao Extra

Dentro da casa, Wanessa não cita as fofocas e os conflitos envolvendo a família aqui fora. Para Zezé, ele continuará assim: "Wanessa é muito corajosa, ela gosta de desafios. A vida dela toda é assim. Quanto mais tempo ela tiver de mostrar para o país quem ela é, sei que vai ser muito bom, porque vão se apaixonar ainda mais por ela."

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Pizane no terceiro Paredão? Não se posicionar contra falas machistas Reprodução/Globoplay Embate com Davi no Sincerão Reprodução/Globoplay As alianças feitas na casa Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.