Yasmin relata incômodo com Davi no BBB 24: 'Não bato com ele'

No fim da tarde de hoje (17) no BBB 24 (Globo), Yasmin e Wanessa conversaram com Isabelle sobre um incômodo com Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Yasmin apontou. "Não sei cara, não bato com ele. Eu não consigo. Eu vejo todos os lados positivos. Mas tem umas paradas dele que eu sei que não é por mal que me incomodam. Tipo, ficar chamando gente de 'psiu', isso me estressa assim em um nível absurdo e eu sei que não é de propósito, é o jeito dele que ele chama as pessoas".