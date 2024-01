Yasmin detona brother e dispara sobre BBB 24: 'Estou de saco cheio'

Yasmin Brunet não escondeu seu incômodo com Davi no BBB 24 (Globo). A sister reclamou do baiano ter usado quase toda a comida da Xepa ontem (16) e revelou estar com raiva do colega.

O que aconteceu

Yasmin criticou Davi, que ficou ao seu lado no atrito com Maycon: "Estou com raiva desse cara, não quero ver na minha frente. Estou de saco cheio dessa m*rda. Não vou mudar quem eu sou".