Yasmin Brunet acredita em ETs e diz que já viu óvnis e discos voadores

Ela ainda relatou outras experiências "estranhas" na França e no Rio. "Eu estava andando de carro e indo para alguma cidade no sul da França, vi [óvnis], e a pessoa que estava comigo também [viu]. No Rio de Janeiro eu estava na praia, à noite, tinha umas cinco pessoas comigo e todos viram [os óvnis]. Até pensamos que era um drone, mas pelos movimentos que fazia, era impossível, drone não faz movimento assim. Era bizarro".

Yasmin ainda revelou uma opinião controversa ao concordar que os governos escondem a verdade sobre alienígenas. No Instagram, um seguidor perguntou: "Governos nos escondem a verdade sobre ETs. O que você acha disso?". A modelo respondeu: "Claro. Imagina o pânico e caos em massa que teríamos. A maioria das pessoas não estaria pronta para essa informação. Não só isso, escondem muita coisa".

Story do Instagram de Yasmin Brunet Imagem: Reprodução / Instagram

A filha de Luiza Brunet acredita em energias, e polemizou também ao associar uma tragédia no show de Travis Scott à música do artista. Na ocasião, em 2021, 10 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Yasmin disse que as mortes não foram "por acaso". "O mundo é espiritual, o que nós vemos não é nada comparado ao que acontece", escreveu no Instagram.