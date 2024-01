Yasmin admitiu compulsão alimentar no BBB 24; o que é o distúrbio?

O que aconteceu

No vídeo de Raio-X de ontem (16), Yasmin desabafou sobre sua compulsão alimentar:

Eu tô completamente descompensada na alimentação, tô muito ansiosa. E eu já tive questões alimentares, então estou depositando absolutamente tudo na comida. Eu pensei que poderia ser assim, mas achei que não seria tão intenso como está sendo. A questão da comida, eu digo. [?] Você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo, e parece que o único momento que eu não penso e não fico ansiosa, é o momento que eu como. Yasmin Brunet

A sister estava se abrindo sobre sua condição com outros brothers da casa, e lidado com alguns comentários vindos do brother Rodriguinho. O participante ironizou que a modelo receberia um chamado da produção do reality: "Yasmin, mordaça na despensa. Graças a Deus também que não tem comida para caramba."

No domingo (14), o cantor também disse: "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa".

No X, antigo Twitter, a equipe da famosa usou o perfil oficial dela para questionar o comportamento do cantor. "Rodriguinho insinuou que Yasmin vai levar uma atenção para receber uma mordaça na despensa por estar comendo demais. Ela já está emocionalmente abalada pelos episódios de compulsão alimentar e esses comentários geram mais gatilhos! Até quando?".