Vanessa Lopes pergunta a dragão se é a vilã do BBB 24: 'Onde vim me meter?'

"Eu sou a vilã do programa?", questionou Vanessa. Quando o dragão se moveu, ela entendeu como uma resposta. Depois, continuou interagindo com o bicho de plástico. "As pessoas aqui dentro acham que eu sou a vilã?".

Depois que Vanessa começou a falar sozinha, o dragão ficou mexendo a cabeça de um lado para o outro. Ela continuou falando em voz alta, e chegou a perguntar se a sua família estava orgulhosa. "Ele não se mexeu quando perguntei da família. Estou ficando doida", lamentou. "Onde vim me meter?", disse a influenciadora.

