Vanessa diz que produção do BBB escolheu participantes para desequilibrá-la

Vanessa acredita que Yasmin foi escolhida pelo programa de propósito e que Nizam também faria seu estilo. "A pessoa que eu tenho mais treta na vida e na internet está aqui. Qual a razão das duas estarem aqui? Aqui só tem um homem tatuado, que gosta de água, que é nosso estilo. Por que colocaram só um cara desse aqui? Eu deixei muito claro que eu gosto de cara esportivo", questionou.

MC Bin Laden, por sua vez, revelou que Giovanna "fazia seu tipo de mulher" no programa — o que Vanessa concordou. A famosa chegou a falar que tinha alguns traumas e por isso começou a ficar com mulheres há mais ou menos um ano e meio.

Por fim, a tiktoker reforçou que as escolhas poderiam desestabilizá-la no jogo e que era o alvo mais fácil da casa "por todos saberem de sua vida" fora do reality.

