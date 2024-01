Thaynara OG recorda complicações em lipo: 'Fiquei com medo de morrer'

Atualmente, Thaynara OG diz que sabe lidar melhor com as críticas e pressões nas redes sociais. "Lembro que a primeira que recebi foi ainda no Snapchat. Tive vontade de desistir. No início, você acha que tem alguma coisa errada, mas quando você entende que isso faz parte da vida pública, qualquer crítica que vem é para te machucar. E isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, fui me blindando. A terapia também é muito importante para lidar com isso", garante.