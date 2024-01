Sucesso no OnlyFans, atriz de 'Família Soprano' quer vender macacão icônico

Atriz Drea de Matteo, 51, pretende vender seu macacão icônico da série "Família Soprano". Recentemente, a famosa começou a vender nudes no OnlyFans — apelidando a nova carreira de "Sopornos".

O que aconteceu

A ex-estrela do seriado anunciou o desejo no Instagram nesta terça-feira (16). "Podemos leiloar este macacão excêntrico em breve. Não posso viver com aquele pé de camelo. Envie-me uma mensagem no OnlyFans se quiser fazer ofertas antes que ele vá a leilão", escreveu em um story.

O macacão foi usado pelo primeira vez em 2003 e chamou a atenção dos fãs de "Família Soprano". A peça é listrada, imitando um tigre, e foi utilizada pela atriz novamente em 2022, em uma festa de Halloween.