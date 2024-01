Quem era a influenciadora brasileira que morreu aos 35 anos nos EUA?

Mila de Jesus, influenciadora que morreu aos 35 anos nos Estados Unidos, onde vivia atualmente, teve uma parada cardíaca na última sexta-feira e não resistiu.

Quem foi Mila de Jesus?

Natural da Bahia, ela usava o Instagram para mostrar seu cotidiano no estado de Massachusetts, onde morava atualmente. Ela era seguida por quase 60 mil pessoas no Instagram e tinha cerca de 100 mil inscritos no YouTube.

A influenciadora se casou com o norte-americano George Kowszik em setembro do ano passado. Ela deixou quatro filhos — fruto de um relacionamento anterior.