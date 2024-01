Quem é a professora que vai receber indenização de R$ 100 mil da Globo?

Além disso, ela tem vídeos cantando. Foi uma dessas músicas, "Despedida", que a Globo usou sem autorização no BBB 19. O instrumental da faixa foi tocado durante a eliminação de Hana Khalil:

Foi um dos seguidores quem avisou Alda que a música tinha sido usada no BBB. "Vi essa música no BBB e achei ótima, por isso vim aqui", comentou um usuário do YouTube. "Sério? Que dia?", questionou a professora. O seguidor contou, e ela acrescentou: "Verdade! Obrigada, achei no Globoplay".

Ela processou a Globo, que disse ter agido de boa-fé. A emissora declarou que a música não estava registrada em nenhum órgão oficial, e que tentou identificar a autoria por meio de um convênio com União Brasileira de Editoras de Música — sem sucesso.