Nizam teme permanência no BBB 24 após eliminação de Pizane

Após a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24 (Globo), Nizam confessou estar inseguro sobre sua permanência na casa.

O que aconteceu?

O brother acredita que, com a saída de seu aliado no jogo, ele pode ser o próximo."Toda vez que um de nós for para o Paredão, vai ser nós que vamos ser eliminados. Isso é sem dúvidas", disse Nizam em conversa com Fernanda.