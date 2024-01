Nizam para Yasmin Brunet: 'Se ofendi alguém, foi sem querer'

"Mas o que você falou é bizarro. A rapidez que a gente esquece o que a gente fala. Eu não lembro", finalizou.

Como foi a conversa

Pizane se isentou de comentar algo quando alguns brothers criticaram o corpo de Yasmin Brunet. Nizam e Rodriguinho questionaram a aparência da modelo, enquanto Vinicius se esquivou do papo e Lucas ficou calado.

Depois disso, o brother admitiu ter ficado incomodado com os comentários no Quarto do Líder. Com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Marcus Vinicius, não quis repetir as falas, mas contou que eram de cunho sexual. "Eu fiquei calado. É porque a galera não sabe o que eu estou pensando. E também se eu não falar, o pessoal não vai saber. Vão achar que eu estou lá [de acordo]", confessou.

O participante chegou a se abrir com Rodriguinho sobre a situação. Pizane reforçou que tinha ficado incomodado com as falas machistas e o cantor voltou o assunto para Alane.

Após ser eliminado do BBB 24, Pizane disse estar errado com a sua falta de posicionamento sobre o assunto. "Eu sabia que eu estava completamente errado em relação a essa omissão. Frouxidão mesmo, fui frouxo", pontuou em conversa com Thais Fersoza e Ed Gama.