Frouxo, traidor, imundo: as 10 ofensas de Frias a Adnet citadas na Justiça

Quais foram as dez ofensas citadas em processo criminal? Os advogados do Adnet apresentaram uma lista com supostas "expressões injuriosas". São elas:

'Garoto frouxo e sem futuro'; 'Criatura imunda'; 'Crápula'; 'Judas'; 'Palhaço decadente'; 'Idiota'; 'Egoísta'; 'Fraco'; 'Onde cresci não durava um minuto' 'Bobão'

Justiça considerou seis ofensas individualizadas considerando contexto das frases ditas por Mario Frias. "Garoto frouxo e sem futuro", "criatura imunda", "crápula", "idiota egoísta", "fraco" e "bobão" foram os termos analisados em julgamento.

Frase sobre traição fez referência ao casamento de Adnet com Dani Calabresa. Ele foi flagrado aos beijos com uma mulher no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio, em 2014. Na época, Adnet e Calabresa completavam sete anos de casamento. Justiça citou termo "traidor" empregado no lugar de "Judas", considerando postura caluniosa na declaração do deputado federal.

Mario Frias foi condenado criminalmente a quatro meses de detenção. "Considerando que o réu é parlamentar federal, fixo a pena de multa em 10 dias multa, devendo cada dia multa ser quantificado em um salário mínimo, corrigidos monetariamente", diz a sentença a qual Splash teve acesso. Decisão foi divulgada na segunda semana de janeiro.

Deputado federal também perdeu ação cível pela mesma razão. Ator foi condenado a pagar R$ 30 mil reais de indenização ao ex-colega por danos morais em outubro de 2023. Também foi definido que réu pagaria custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da condenação (R$ 3 mil). As informações foram confirmadas pela defesa do humorista em contato com a reportagem.