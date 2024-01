Luigi sobre eliminação de Pizane: 'Saiu como falso, como o laranja'

Como o Pizane saiu, meio que foi uma confirmação do que ele realmente disse Luigi

Luigi disse ainda que a fofoca acabou eliminando o Pizane. "Eis a questão de colocá-lo. O Pizane saiu como falso, saiu como laranja. Porque pareceu que foi o Pizane"

Yasmin discorda de Luigi e acusou o Nizam de ter tido as falas. "Não ouvi hora nenhuma que foi o Pizane, ouvi o tempo todo que foi o Nizam"

