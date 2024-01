Ludmilla detalha encontro com Beyoncé: 'Fiquei fazendo carinho na mão dela'

Ludmilla contou detalhes de seu encontro com Beyoncé no evento de estreia do filme "Renaissance: A Film By Beyoncé", em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

O evento aconteceu em Salvador, na Bahia, e Ludmilla enfatizou que aguardou pelo encontro por muito tempo. "Esse era um dos meus maiores sonhos, conhecer a Beyoncé. E um dos meus maiores sonhos era contar para ela o que ela fez na minha vida. Eu comecei a cantar música pop e funk por causa da Beyoncé. Eu me tornei uma das maiores cantoras por causa dela!", diz, em participação no podcast PodPah.

"Esse era um dos meus maiores sonhos, conhecer a Beyoncé. E um dos meus maiores sonhos era contar para ela o que ela fez na minha vida. Eu comecei a cantar música pop e funk por causa da Beyoncé. Eu me tornei uma das maiores cantoras por causa dela!", diz, em participação no podcast PodPah. I vy McGregor, diretora da BeyGOOD, instituição de caridade de Beyoncé, foi a responsável por fazer a ponte para o encontro entre as duas cantoras. Ludmilla a conheceu quando ela e Brunna Gonçalves estiveram um longe para o show de Bey, da Renaissance World Tour.

Ludmilla a conheceu quando ela e Brunna Gonçalves estiveram um longe para o show de Bey, da Renaissance World Tour. Ivy sempre soube que Ludmilla era uma grande fã de Beyoncé e, de passagem pelo Rio de Janeiro, pouco antes da chegada da artista pop em Salvador, a diretora-executiva foi jantar na casa da brasileira. No encontro, todos comeram feijoada e até assistiram ao DVD de Ivete Sangalo no Maracanã. Lud ainda aproveitou a oportunidade para apresentar sua parceria com a cantora baiana, "Macetando". Foi neste momento que Ivy insistiu para que elas fossem à Bahia para o grande encontro.

No encontro, todos comeram feijoada e até assistiram ao DVD de Ivete Sangalo no Maracanã. Lud ainda aproveitou a oportunidade para apresentar sua parceria com a cantora baiana, "Macetando". Foi neste momento que Ivy insistiu para que elas fossem à Bahia para o grande encontro. Ludmilla admite que não conseguiu segurar a emoção e nervosismo. "Ela (Ivy) veio, pegou minha mão, a mão da Brunna e não falou nada, só levou a gente", recorda.

"Ela (Ivy) veio, pegou minha mão, a mão da Brunna e não falou nada, só levou a gente", recorda. No caminho, Ludmilla encontrou alguns integrantes da equipe de Beyoncé, que já conheciam a brasileira. "Quando eu cheguei na porta para entrar, eu comecei a chorar. A Brunna (disse): 'Calma, respira, senão você não vai conseguir falar com ela'. Fui, parei de chorar. Respirei, sequei minhas lágrimas e entrei. Quando eu entrei, ela estava com um vestido prata e ela reluz. Ela brilha! Um sorrisão lindo, maravilhoso", emociona-se ela, que completou: "Fiquei fazendo carinho na mão dela enquanto ela falava".