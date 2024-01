Lucas Pizane avalia sua eliminação do BBB 24: 'Fui frouxo'

"Eu sabia que eu estava completamente errado em relação a essa omissão", admitiu. Ed questionou o motivo de Pizane ter se mantido quieto sobre o assunto. Ele respondeu: "Frouxidão mesmo, fui frouxo", disse.

Thais aplaudiu a atitude de Pizane de ter reconhecido seu erro. Ele acredita que o certo teria sido ele ter se posicionado sobre o assunto ainda dentro da casa.

A apresentadora disse que, no momento em que Rodriguinho falou sobre Yasmin, Pizane estava visivelmente incomodado. "Ele saiu do quarto para não participar do que estava acontecendo. Nós ficamos com aquela esperança".

Para Thais, ele poderia ter respondido o comentário de Rodriguinho na mesma hora. "Deveria ter falado: 'Galera, não é legal isso. Isso é machismo, desrespeitoso, nojento'". Pizane disse que não ouviu o comentário na ocasião, mas entende como foi visto.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Pizane no terceiro Paredão? Não se posicionar contra falas machistas Reprodução/Globoplay Embate com Davi no Sincerão Reprodução/Globoplay As alianças feitas na casa Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo