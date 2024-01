'Tomei dedada na rua': humorista viraliza com pegadinhas de gemidos +18

"É verdade mesmo. Sou formado em educação física e atuei por cinco anos na área como personal, até que comecei a ganhar mais dinheiro com o humor. Começou a fazer mais sentido ficar na parte do humor, com o meu canal no YouTube, com os shows e larguei completamente a área", disse.

Ítalo descobriu a veia artística ainda nos tempos de escola. Tudo o que acontecia ao redor era um gancho para emendar uma piada e arrancar risos dos amigos. Aos 22, ele começou a usar o espaço do trabalho para fazer humor. "Fechava a academia na sexta à noite, que não tinha aluno, e começava a juntar a galera e os funcionários para contar piadas da internet. Aí, alguém falou: 'Pô, por que tu não faz stand-up?'. Eu: 'Pô, velho, eu nunca pensei em fazer nada profissionalmente. Não sei se tem muito a ver comigo'. Só que aí eu resolvi tomar coragem nessa época e comecei o canal", lembra.

Inicialmente, o humorista apostava em conteúdos no estilo de vlogs e somente dois anos depois, em 2015, conseguiu viralizar com uma trollagem em que mentia sobre ter perdido a prova do Enem. Na porta da escola, ele se jogou no chão como se estivesse desesperado e ganhou apoio dos familiares dos estudantes, além, é claro, de virar personagem de matérias pelo Brasil.

"De um dia pro outro cheguei a 12 mil seguidores. Naquela época era muita coisa e foi o que deu o gás para eu continuar. Uma galera começou a saber que tinha um canal nordestino que fazia pegadinhas e foi o início, a virada de chave", destaca.

Dos oito anos em que trabalha com humor, cinco deles Ítalo conciliou com a vida de personal trainer. Ele viu os lucros com a arte baterem o que recebia de salário e mergulhou de cabeça no humor. "Lembro que, no último dia na academia, eu estava desligando tudo e pensando: 'Que merda eu estou fazendo da minha vida? Estou sendo louco. Cinco anos aqui e vou largar do nada'. Mas, assim, foi uma escolha muito acertada, porque não teve um dia em que eu me arrependi", garante.