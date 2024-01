Ex-BBBs venderam foto de pés entrelaçados por R$ 300 no OnlyFans

Vanessa Mesquita, 37, e Clara Aguilar, 35, viveram um affair no BBB 14 (Globo) e, hoje, ainda fazem algumas parcerias. As famosas já chegaram a vender uma foto dos pés por R$ 300 no OnlyFans.

O que aconteceu

A ex-BBB contou que fatura dinheiro até com os pés no OnlyFans. "Eu era muito preguiçosa para fazer as fotos, o assessor tinha que implorar. A Carol sabe que eu era muito preguiçosa, mas o pezinho fazia muito sucesso. A gente tem umas fotos dos nossos pés que, até hoje, rendem dinheiro no OnlyFans. Aquela foto [dos pés entrelaçados] eu já vendi por R$ 300", revelou Vanessa no podcast Sala de TV.

Vanessa desmentiu boatos que falavam que seu romance com Clara no reality era planejado. "Se fosse fake, a gente teria feito muito melhor. Teria me arrumado mais, teria feito umas maquiagens bonitas, umas poses bonitas", relembrou.