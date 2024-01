Dieguinho: BBB 24 não pode arriscar perder vilões como Rodriguinho e Nizam

Não que seja da vontade de Dieguinho que o pagodeiro saia o quanto antes do BBB - muito pelo contrário. "Ao mesmo tempo em que acho que ele vai desistir, não quero que desista. Ele é o participante que vai gerar o contraponto que todos precisamos em reality show."

Para o apresentador, participantes como Rodriguinho e Nizam, 32, são fundamentais para o bom andamento do jogo. "Se a gente tirar o Rodriguinho e na sequência o Nizam - sabendo que hoje quem deve sair é provavelmente o Pizane -, quem vai ser o contraponto? Quem serão os vilões ou vilãs [do programa]?"

Já Bárbara Saryne pensa diferente. Ela diz acreditar que, caso sejam eliminados, Nizam e Rodriguinho possam ter a ausência devidamente suprida por outros membros do elenco. "Embora não tenha nada a ver com A Fazenda, lembro que falávamos muito que lá as pessoas saíam e outras iam aparecendo, ganhando esse espaço, novos vilões iam surgindo... Tenho sentido um pouco dessa vibe no BBB. Temos ali o Nizam, o Rodriguinho, mas não podemos esquecer que temos também a Pitel, a Fernanda - outras pessoas que já se mostraram dispostas a pegar esse lugar."

Não obstante, Bárbara também torce para que Rodriguinho e Nizam tenham vida longa dentro do BBB 24. "Não sinto que vai flopar se eles saírem - mas, claro, prefiro que não saiam agora, para que a gente tenha muito o que comentar, até porque as narrativas estão interessantes de acompanhar."

Falta de empatia com Yasmin faz de Rodriguinho fiscal do corpo alheio

Em conversa com Vanessa Lopes, 22, dentro do BBB 24 (Globo), Yasmin Brunet, 35, admitiu que a pressão do confinamento anda deixando-a 'totalmente descompensada' na alimentação. Ela tem sido alvo de piadas de Rodriguinho, 45, que chegou a afirmar que ela mudaria de nome para 'Yasmin Comer'.