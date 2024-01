Deniziane explica porque não quer formar casal no BBB 24

Ela negou que tenha vontade de viver um romance no BBB. "Eu não quero plantar alguma coisa e machucar ele. Meu maior medo é esse", disse. Deniziane reforçou que, em conversa com Matteus, o brother disse que estava tranquilo com o clima entre eles. "Então eu continuo brincando", disse.

Deniziane continuou explicando: "Esse é meu sonho. Não vou me atrapalhar por causa de homem. Lá fora, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu sempre falei que se eu entrasse no BBB, eu não iria me relacionar com ninguém