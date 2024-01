BBB 24: Falsa e manipuladora, Pitel é uma grande leitora de reality

Kerline Cardoso afirmou enxergar em Giovanna a típica personagem manipuladora de reality shows. "A Pitel é o [perfeito] estilo 'cretina de reality'. Ela é rata de reality, entende tudo o que está se passando ali. É manipuladora, é falsa. Consegue fazer parte de um grupinho, mas está de olho no outro — e já conseguiu identificar todos os personagens do outro grupo. É uma grande leitora de reality."

Ela diz acreditar, porém, que Pitel pode pagar muito caro por fazer parte desses ataques a Davi. "Muito me preocupa vê-la fazendo esse complozinho junto com Nanda, com Nizam... Quando bater no paredão, [certamente] vai sair. Realmente, estão empurrando o prêmio no colo do rapaz [Davi]. O perseguido sempre vai ganhar."

BBB 24: Ex-Puxadinho entrega se DM de Caio Castro rendeu no privado

Candidata frustrada ao BBB 24 (Globo) pelo Puxadinho, a maquiadora Juliana Xavier, 27, concedeu entrevista aos apresentadores Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso na edição noturna desta quarta-feira (17) do programa Central Splash.

Juliana contou se chegou a ter um date com Caio Castro, 34, após o vazamento das mensagens que o ator lhe enviou nas redes sociais. "No final, fiquei mais chateada com meu ADM [por vazar as mensagens] do que por não ter entrado no programa. Fiquei brava com meu ADM não só porque ele postou, mas porque acabou a conversa no mesmo momento, né? Não avançou. Infelizmente, a exposição traz essas coisas."